В Калифорнии 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе

Associated Press
20:56, 1 февраля 2018
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В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.

В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия.

Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.

В школе учатся 365 человек с шестого по восьмой класс, большинство — латиноамериканского происхождения и многие происходят из бедных семей (англ. яз.).

Associated Press
В США регулярно происходят инциденты со стрельбой в школах — за первые 23 дня января 2018 года было зафиксировано 11 таких происшествий; в среднем, как пишет The New York Times, такие инциденты случаются раз в неделю. Раз в несколько лет в американских школах происходят массовые убийства — наиболее известны нападения на школу «Колумбайн» в 1999 году и на школу «Сэнди Хук» в 2012-м.

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