В Калифорнии 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе

В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.

В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия.

Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.