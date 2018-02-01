В Калифорнии 12-летняя ученица открыла стрельбу в школе
В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка задержана по подозрению в стрельбе в школе.
В результате стрельбы пострадали юноша и девушка 15 лет. Молодой человек, получивший ранение в голову, находится в тяжелом состоянии. Еще трое человек получили незначительные травмы в ходе происшествия.
Информации о мотивах нападавшей нет. В СМИ опубликованы кадры, на которых полицейские, предположительно, ведут подозреваемую.
L.A. school shooting so far:— Los Angeles Times (@latimes) February 1, 2018
–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition
–30yo female also injured (not a gunshot wound)
–Female suspect in custody
–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT
В школе учатся 365 человек с шестого по восьмой класс, большинство — латиноамериканского происхождения и многие происходят из бедных семей (англ. яз.).