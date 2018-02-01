Текст гимна Канады изменили на «гендерно нейтральный»

Согласно принятым поправкам, в строчке «True patriot love in all thy sons command» («Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях») англоязычной версии гимна «O Canada» слова «thy sons» («сыновьях») будут заменены на «of us» («нас»).

Законопроект об изменении национального гимна был предложен членом парламента от Либеральной партии Канады Морилем Беланже, скончавшимся в 2016 году. Окончательно закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

Гимн «O Canada» был сочинен на французском языке в 1880 году. В 1908 году была написана английская версия национального гимна, которая только в 1980 году получила статус официальной. С тех пор в канадском парламенте были инициированы 12 законопроектов об изменении слов английской версии гимна, однако до настоящего момента все они терпели неудачу. Текст французской версии гимна менять не планируется, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.