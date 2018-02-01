ФСБ задержала актера из сериала «Детективы». Он занимался частным сыском

Сотрудники ФСБ задержали бывшего актера сериала «Детективы» Алексея Насонова, занимающегося частным сыском, сообщает «Росбалт».

По сведениям источника издания, 30 января оперативники провели обыск в «Детективном агентстве Алексея Насонова» в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. В ФСБ подозревают, что актер и его подчиненные передавали клиентам агентства запрещенную информацию, в частности детализации телефонных переговоров третьих лиц.

После допроса Насонов был отпущен. О дальнейших процессуальных мерах в его отношении пока ничего не сообщается.