ФСБ задержала актера из сериала «Детективы». Он занимался частным сыском

Росбалт
05:42, 1 февраля 2018
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Сотрудники ФСБ задержали бывшего актера сериала «Детективы» Алексея Насонова, занимающегося частным сыском, сообщает «Росбалт».

По сведениям источника издания, 30 января оперативники провели обыск в «Детективном агентстве Алексея Насонова» в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. В ФСБ подозревают, что актер и его подчиненные передавали клиентам агентства запрещенную информацию, в частности детализации телефонных переговоров третьих лиц.

После допроса Насонов был отпущен. О дальнейших процессуальных мерах в его отношении пока ничего не сообщается.

Алексей Насонов работал участковым в Бабушкинском районе Москвы. В 2006 году его пригласили на главную роль в телесериале «Детективы», выходившем на Первом канале до 2011 года. После этого он решил создать «Детективное агентство Алексея Насонова».
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