Суд отклонил иски к Джиму Керри по делу о смерти его бывшей девушки
Суд в Лос-Анджелесе отклонил все иски, связанные с обвинением актера Джима Керри в причастности к смерти его бывшей девушки Катрионы Уайт, сообщает The Hollywood Reporter.
Представитель Керри подтвердил изданию, что соответствующее решение суда было вынесено 25 января, отказавшись от дальнейших комментариев.
Причины, по которым суд решил не рассматривать иски против Керри, пока не сообщаются.
Джим Керри и Катриона Уайт встречались с 2012 года. Пара неоднократно расходилась, но затем возобновляла отношения. Последний раз они расстались за несколько дней до смерти Уайт в сентябре 2015 года.
Причиной смерти Уайт стала передозировка рецептурными лекарственными препаратами. Бывший муж Уайт и ее мать обвинили Керри в том, что именно он покупал ей эти лекарства, и подали на актера в суд.
Керри подал встречный иск, обвинив бывшего мужа Уайт и ее мать в попытке нажиться на его известности. Актер также объявил, что Уайт шантажировала его, угрожая выступить в СМИ с ложными обвинениями.