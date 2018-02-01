Суд отклонил иски к Джиму Керри по делу о смерти его бывшей девушки

Суд в Лос-Анджелесе отклонил все иски, связанные с обвинением актера Джима Керри в причастности к смерти его бывшей девушки Катрионы Уайт, сообщает The Hollywood Reporter.

Представитель Керри подтвердил изданию, что соответствующее решение суда было вынесено 25 января, отказавшись от дальнейших комментариев.

Причины, по которым суд решил не рассматривать иски против Керри, пока не сообщаются.