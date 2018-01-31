Задержаны четверо подозреваемых по делу о нападении на Charlie Hebdo

France Bleu
06:17, 31 января 2018
Надежный источник

Во Франции помещены под стражу четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году.

Задержания проводились 29-30 января в департаменте Арденны на северо-востоке страны. Имена подозреваемых не разглашаются.

Как сообщают судебные источники, полиция намерена выяснить, какую роль сыграли задержанные в снабжении оружием исполнителей нападений. (франц.яз.)

France Bleu
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции сатирического издания Charlie Hebdo 7 января, убив 12 человек. Мотивом теракта, по официальной версии, стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Впоследствии Куаши были застрелены во время спецоперации.
9 января сообщник террористов Амеди Кулибали захватил заложников в супермаркете Hyper-Cacher. В результате погибли четыре человека. Во время штурма был убит и сам Кулибали. Террорист называл себя приверженцем ИГ.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Почему церкви не нужно разрешение властей, чтобы построить храм? Отвечает петербургский чиновник

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме