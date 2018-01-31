Задержаны четверо подозреваемых по делу о нападении на Charlie Hebdo

Во Франции помещены под стражу четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году.

Задержания проводились 29-30 января в департаменте Арденны на северо-востоке страны. Имена подозреваемых не разглашаются.