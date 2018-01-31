Задержаны четверо подозреваемых по делу о нападении на Charlie Hebdo
Во Франции помещены под стражу четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет по делу о нападении на редакцию газеты Charlie Hebdo и магазин еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году.
Задержания проводились 29-30 января в департаменте Арденны на северо-востоке страны. Имена подозреваемых не разглашаются.
Как сообщают судебные источники, полиция намерена выяснить, какую роль сыграли задержанные в снабжении оружием исполнителей нападений. (франц.яз.)
7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции сатирического издания Charlie Hebdo 7 января, убив 12 человек. Мотивом теракта, по официальной версии, стала месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала. Впоследствии Куаши были застрелены во время спецоперации.
9 января сообщник террористов Амеди Кулибали захватил заложников в супермаркете Hyper-Cacher. В результате погибли четыре человека. Во время штурма был убит и сам Кулибали. Террорист называл себя приверженцем ИГ.