В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком. Погиб один человек

В Вирджинии поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком и частично сошел с рельсов.

В результате погиб один человек, находившийся в грузовике. Еще один человек пострадал. Никто из конгрессменов не пострадал.

Несколько десятков конгрессменов направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.