В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком. Погиб один человек

CNN
17:54, 31 января 2018
Надежный источник

В Вирджинии поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком и частично сошел с рельсов.

В результате погиб один человек, находившийся в грузовике. Еще один человек пострадал. Никто из конгрессменов не пострадал.

Несколько десятков конгрессменов направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.

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