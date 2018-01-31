В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком. Погиб один человек
В Вирджинии поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком и частично сошел с рельсов.
В результате погиб один человек, находившийся в грузовике. Еще один человек пострадал. Никто из конгрессменов не пострадал.
Несколько десятков конгрессменов направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.
BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa— NBC News (@NBCNews) January 31, 2018
January 31, 2018