В московском бизнес-центре открыли стрельбу. Один человек ранен

В бизнес-центре «Святогор-4», расположенном на Летниковской улице в Москве, произошла стрельба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В результате происшествия ранен один человек. По некоторым данным, в него выстрелили не менее пяти раз. На место происшествия прибыли медицинские службы и сотрудники полиции.

По данным Mash, пострадавшим является бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.