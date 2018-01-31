В московском бизнес-центре открыли стрельбу. Один человек ранен
В бизнес-центре «Святогор-4», расположенном на Летниковской улице в Москве, произошла стрельба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
В результате происшествия ранен один человек. По некоторым данным, в него выстрелили не менее пяти раз. На место происшествия прибыли медицинские службы и сотрудники полиции.
По данным Mash, пострадавшим является бывший совладелец одного из столичных банков Александр Осетров.
«По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь по посетителю бизнес-центра, а затем скрылись», — сказал собеседник агентства.
Бизнес-центр «Святогор-4» расположен в центре Москвы по адресу Летниковская улица, дом 10, строение 4, в районе станции метро «Павелецкая». В нем арендуют помещения более двух десятков фирм.