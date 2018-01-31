Умер режиссер мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

Среди других значимых работ — «Клякса» (1980), «Раз ковбой, два ковбой» (1981), «Чертенок с пушистым хвостом» (1985). Всего, работая на ТО «Экран», создал почти 40 мультипликационных фильмов, большинство из них — в сотрудничестве с художником-постановщиком Вячеславом Назаруком.

Анатолий Резников был режиссером всех серий популярного мультфильма про кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. Первые серии вышли в 1975 году и были сделаны в технике перекладки. Еще девять рисованных серий вышли с 1981 по 1987 год. В середине 2010-х вышел сериал «Новые приключение кота Леопольда», над которым также работал Резников.