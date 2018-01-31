Роскомнадзор обнаружил незаконно заблокированные провайдерами сайты
Роскомнадзор выявил случаи блокировки провайдерами сайтов, не внесенных в Единый реестр запрещенной информации, сообщает РБК.
В частности, говорится в письмах Роскомнадзора, направленных провайдерам, в ходе выборочной проверки выяснилось, что один из операторов связи ограничил доступ к официальным сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.
Подобные случаи, по словам представителя пресс-службы Роскомнадзора, были обнаружены и в нескольких других российских регионах.
Выявить несанкционированные блокировки, следует из писем Роскомнадзора, удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам, внесенным в Единый реестр запрещенной информации.
Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, проводит внеплановую проверку операторов, чтобы выяснить, какие компании избыточно блокируют ресурсы в интернете, говорится в письмах Роскомнадзора.