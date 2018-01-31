Роскомнадзор обнаружил незаконно заблокированные провайдерами сайты

РБК
06:23, 31 января 2018
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Роскомнадзор выявил случаи блокировки провайдерами сайтов, не внесенных в Единый реестр запрещенной информации, сообщает РБК.

В частности, говорится в письмах Роскомнадзора, направленных провайдерам, в ходе выборочной проверки выяснилось, что один из операторов связи ограничил доступ к официальным сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.

Подобные случаи, по словам представителя пресс-службы Роскомнадзора, были обнаружены и в нескольких других российских регионах.

Выявить несанкционированные блокировки, следует из писем Роскомнадзора, удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам, внесенным в Единый реестр запрещенной информации.

Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, проводит внеплановую проверку операторов, чтобы выяснить, какие компании избыточно блокируют ресурсы в интернете, говорится в письмах Роскомнадзора.

РБК
Единый реестр запрещенной информации существует с ноября 2012 года. В него вносятся сайты с противоправным контентом, в том числе с пропагандой экстремизма и детской порнографией. Операторы обязаны блокировать доступ к сайтам, попавшим в этот список. В данным момент в реестре запрещенной информации более 100 тысяч записей.
Система «Ревизор», отслеживающая в автоматическом режиме выполнение операторами требования о блокировке сайтов с запрещенной информацией, работает с 2015 года.
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