Роскомнадзор обнаружил незаконно заблокированные провайдерами сайты

Роскомнадзор выявил случаи блокировки провайдерами сайтов, не внесенных в Единый реестр запрещенной информации, сообщает РБК.

В частности, говорится в письмах Роскомнадзора, направленных провайдерам, в ходе выборочной проверки выяснилось, что один из операторов связи ограничил доступ к официальным сайтам «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora.

Подобные случаи, по словам представителя пресс-службы Роскомнадзора, были обнаружены и в нескольких других российских регионах.

Выявить несанкционированные блокировки, следует из писем Роскомнадзора, удалось с помощью системы «Ревизор», которая автоматически проверяет, ограничивает ли провайдер доступ к сайтам, внесенным в Единый реестр запрещенной информации.