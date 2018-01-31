На Госуслугах появилась возможность выбрать любой участок для голосования на выборах президента

На портале Госуслуг с 31 января появилась возможность выбрать любой участок для голосования на выборах президента. Услугу предоставляет Центризбирком.

Это нужно тем, кто в день голосования 18 марта не сможет прийти на участок по месту постоянной регистрации (указанному в штампе в паспорте). Сменить участок голосования можно до 12 марта через Госуслуги, а также обратившись в МФЦ или территориальную избирательную комиссию (управу) того района, где избиратель будет в момент выборов.

Для смены участка нужно указать все паспортные данные и выбрать на карте удобное место, где можно проголосовать. После этого данные отправляются на проверку в МВД (для корреспондента «Медузы» она заняла 40 минут). Если она завершится успешно, избиратель будет включен в список на выбранном участке и сможет просто прийти туда в день голосования с паспортом и заявлением (его можно распечатать или показать с экрана телефона).

С 13 марта изменить место голосования можно будет только получив заявление со специальной маркой на участке по месту жительства. С этим заявлением можно будет проголосовать в любом регионе страны, но только на одном из специальных участков.