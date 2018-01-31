Математика Дмитрия Богатова отпустили под подписку о невыезде. Обвинение в призывах к терроризму с него не сняли

Математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Саркис Дарбинян. Обвинение с Богатова не снято.

23 января следователи ознакомили защиту с результатами компьютерно-технической экспертизы: изучавшие на протяжении восьми месяцев изъятую у Богатова технику специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не нашли никаких противоправных материалов или доказательств, связывающих его с преступлениями.

Дмитрия Богатова задержали в апреле 2017 года. Его обвинили в публикации комментариев на форуме системных администраторов с призывами к терроризму и массовым беспорядкам. Математик около трех месяцев провел в СИЗО, после чего был переведен под домашний арест.

Богатов поддерживал на своем компьютере выходной узел сети Tor — это означает, что его IP-адресом могли воспользоваться любые другие пользователи. По словам Богатова, он вообще не находился у компьютера в тот момент, когда были опубликованы комментарии, ставшие поводом для уголовного дела.