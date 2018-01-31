«Формула-1» отказалась от грид-герлз

В гонках «Формулы-1» с сезона 2018 года не будет грид-герлз — девушек, которые выходят на трассу перед стартом.

«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при „Формулы-1“, эта традиция, как нам кажется, не резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», — сказано в пресс-релизе.