«Формула-1» отказалась от грид-герлз

Formula 1
14:47, 31 января 2018
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В гонках «Формулы-1» с сезона 2018 года не будет грид-герлз — девушек, которые выходят на трассу перед стартом. 

«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при „Формулы-1“, эта традиция, как нам кажется, не резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», — сказано в пресс-релизе.

О возможном отказе от грид-герлз руководство «Формулы 1» заявило в декабре 2017 года. Еще в 2015 году предыдущий руководитель гонок Берни Экклстоун говорил, что в «Формуле-1» от этой традиции отказываться не будут.
На соревнованиях «Формулы-1» грид-герлз выполняют несколько функций — в частности, показывают перед стартом расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран. 
Сезон «Формулы-1» 2018 года начнется 23-25 марта гонкой Гран-при Австралии.
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