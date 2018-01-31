«Формула-1» отказалась от грид-герлз
В гонках «Формулы-1» с сезона 2018 года не будет грид-герлз — девушек, которые выходят на трассу перед стартом.
«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при „Формулы-1“, эта традиция, как нам кажется, не резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», — сказано в пресс-релизе.
Grid girls will not feature in Formula 1 from 2018 season— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) January 31, 2018
The sport says the practice is "clearly at odds with modern-day societal norms"https://t.co/qvMTWaRQ5s #SkyF1 pic.twitter.com/xnGvkEGEZZ
О возможном отказе от грид-герлз руководство «Формулы 1» заявило в декабре 2017 года. Еще в 2015 году предыдущий руководитель гонок Берни Экклстоун говорил, что в «Формуле-1» от этой традиции отказываться не будут.
На соревнованиях «Формулы-1» грид-герлз выполняют несколько функций — в частности, показывают перед стартом расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран.
Сезон «Формулы-1» 2018 года начнется 23-25 марта гонкой Гран-при Австралии.