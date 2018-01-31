Британскому блогеру Грэму Филлипсу сломали камеру на акции 28 января в Москве. Возбуждено уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело об умышленной порче имущества (статья 167 УК РФ) после того, как британскому блогеру сломали видеокамеру на акции протеста в Москве 28 января.

Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. В сообщении МВД имя потерпевшего не называется, но ТАСС пишет, что речь идет именно о Филлипсе.

Судя по записи инцидента, опубликованной Филлипсом, 28 января он стоял среди протестующих на Пушкинской площади и вступил с ними в перепалку. На видео слышно, что он называл собравшихся «кучей предателей и идиотов», а ему в ответ начали кричать «Позор!». После этого Филлипс стал кричать: «Комеди-шоу! Комеди-клуб!», и один из людей рядом с ним выбил у него камеру.