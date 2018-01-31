Британскому блогеру Грэму Филлипсу сломали камеру на акции 28 января в Москве. Возбуждено уголовное дело

МВД России
20:49, 31 января 2018
Надежный источник

Московская полиция возбудила уголовное дело об умышленной порче имущества (статья 167 УК РФ) после того, как британскому блогеру Грэму Филлипсу сломали видеокамеру на акции протеста в Москве 28 января.

Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. В сообщении МВД имя потерпевшего не называется, но ТАСС пишет, что речь идет именно о Филлипсе.

Судя по записи инцидента, опубликованной Филлипсом, 28 января он стоял среди протестующих на Пушкинской площади и вступил с ними в перепалку. На видео слышно, что он называл собравшихся «кучей предателей и идиотов», а ему в ответ начали кричать «Позор!». После этого Филлипс стал кричать: «Комеди-шоу! Комеди-клуб!», и один из людей рядом с ним выбил у него камеру.

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на поиск и задержание подозреваемого.

МВД России
28 января в Москве прошла акция в рамках «Забастовки избирателей», организованной Алексеем Навальный. Власти Москвы мероприятие не согласовали.
Всего на акциях в рамках «Забастовки избирателей» 28 января были задержаны более 370 человек, из них 120 человек были арестованы или оштрафованы.

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