Американский суд снял обвинения в плагиате с группы U2
Окружной суд Нью-Йорка отклонил иск британского гитариста Пола Роуза, обвинившего в плагиате ирландскую рок-группу U2, сообщает Reuters.
Иск был подан в феврале 2017 года. Роуз утверждал, что U2 намеренно скопировали вступительный гитарный рифф из его инструментальной композиции «Nae Slappin» и затем использовали его как 12-секундное гитарное соло в песне «The Fly» с альбома «Achtung Baby» 1991 года. Также U2 без разрешения использовали аналогичные партии ударных, тамбурина, перкуссии и баса, заявлял Роуз. В качестве компенсации он требовал от группы и его звукозаписывающего лейбла Island Records пять миллионов долларов.
Судья Дениз Коут постановила, что гитарный рифф Роуза не является «достаточно значительной» частью композиции «Nae Slappin», «демонстрирующей впечатляющие гитарные навыки истца», чтобы могла идти речь о полноценном плагиате. Она также заявила, что даже если бы данный рифф был защищен авторским правом, присяжные не смогли бы доказать, что группа U2 умышленно его скопировала. (англ.яз.)