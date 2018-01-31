Американский суд снял обвинения в плагиате с группы U2

Окружной суд Нью-Йорка отклонил иск британского гитариста Пола Роуза, обвинившего в плагиате ирландскую рок-группу U2, сообщает Reuters.

Иск был подан в феврале 2017 года. Роуз утверждал, что U2 намеренно скопировали вступительный гитарный рифф из его инструментальной композиции «Nae Slappin» и затем использовали его как 12-секундное гитарное соло в песне «The Fly» с альбома «Achtung Baby» 1991 года. Также U2 без разрешения использовали аналогичные партии ударных, тамбурина, перкуссии и баса, заявлял Роуз. В качестве компенсации он требовал от группы и его звукозаписывающего лейбла Island Records пять миллионов долларов.