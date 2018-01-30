В московском СИЗО умер бывший председатель партии «Социал-демократы России»

Интерфакс
21:24, 29 января 2018
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Бывший председатель партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев умер в московском СИЗО № 4, где провел более двух с половиной лет по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Бурнацева Вячеслава Макарова.

На вопрос о причинах смерти Макаров заявил: «Родственникам сказали, что инфаркт». «Московский комсомолец» без ссылок на источники сообщает, что Бурнацев умер ночью 29 января в 81-й городской больнице Москвы, куда его доставили из СИЗО. Предполагаемая причина смерти — острый инфаркт миокарда, пишет издание.

Макаров заявил, что Бурнацев был инвалидом второй группы; защита просила смягчить ему меру пресечения по состоянию здоровья, но суд не находил для этого оснований.

«Алексей согласился [за вознаграждение сходить в Сбербанк и узнать о крупной сумме, которая „зависла“ на счете], так как ему нужны были деньги на свою избирательную кампанию и другие проекты, но он не знал ни о каком мошенничестве», — заявил адвокат Бурнацева Вячеслав Макаров.

Интерфакс
Алексея Бурнацева задержали летом 2015 года. По версии следствия, он был причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из выходцев из стран Африки. Африканцы получали у себя на родине паспорта с именами и фамилиями, созвучными названиям крупных российских компаний, и через интернет предлагали продукцию этих компаний по выгодной цене. Они просили покупателей перевести предоплату на свои счета в российских банках и похищали деньги.
Алексей Бурнацев был избран председателем партии «Социал-демократы России» в 2013 году. Он ушел с этого поста через год, когда партия объединилась с «Альянсом зеленых». В 2014 году Бурнацев стал кандидатом в губернаторы Псковской области, собрал подписи, но участия в выборах так и не принял.
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