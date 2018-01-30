В московском СИЗО умер бывший председатель партии «Социал-демократы России»

Бывший председатель партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев умер в московском СИЗО № 4, где провел более двух с половиной лет по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Бурнацева Вячеслава Макарова.

На вопрос о причинах смерти Макаров заявил: «Родственникам сказали, что инфаркт». «Московский комсомолец» без ссылок на источники сообщает, что Бурнацев умер ночью 29 января в 81-й городской больнице Москвы, куда его доставили из СИЗО. Предполагаемая причина смерти — острый инфаркт миокарда, пишет издание.

Макаров заявил, что Бурнацев был инвалидом второй группы; защита просила смягчить ему меру пресечения по состоянию здоровья, но суд не находил для этого оснований.