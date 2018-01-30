Суд запретил использовать данные пользователей «ВКонтакте»
Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск «ВКонтакте» к компании ООО «Дабл» (Double Data), касающийся сбора и использования данных пользователей социальной сети в коммерческих целях, сообщает РБК.
Суд запретил ответчику использовать информацию о пользователях в своих целях, однако при этом отказал во взыскании символической компенсации в один рубль в пользу «ВКонтакте».
«Double Data нарушала права пользователей, используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что ее будет собирать какой-то сторонний сервис», — заявил по итогам вынесенного судебного решения представитель пресс-службы «ВКонтакте».