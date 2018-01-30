Родственники погибших при крушении MH17 выиграли иск против Игоря Стрелкова о многомиллионных компенсациях

ZEMBLA
11:27, 30 января 2018
Надежный источник

Родственники погибших при крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков.

Коллективный иск 25 родственников погибших был подан в Окружной суд Северного округа Иллинойса. Истцы, которых представляла адвокатская фирма Флойда Уайзнера, утверждали, что Гиркин несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа самолета, и требовали компенсацию.

В июле 2014 года, когда произошло крушение рейса MH17 в Донбассе, Гиркин командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В декабре, сообщил Уайзнер нидерландскому изданию ZEMBLA, суд удовлетворил иск. Каждому истцу было присуждено 10 миллионов долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 миллионов в качестве компенсации причиненного им ущерба.

Обновление: Игорь Гиркин, комментируя решение суда, заявил: «Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет». «Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый „Боинг“, мне не жалко будет помочь людям», — сказал он в интервью телеканалу «Дождь».

«Мы понимаем, что не сможем с него [Гиркина] ничего получить, это главным образом имеет символическое значение», — заявила Силене Фредрикс, мать погибшего при крушении MH17 (нидерл. яз.).

ZEMBLA
17 июля 2014 года малайзийский «Боинг», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины. Погибли все 298 человек, которые были на борту.
Международная комиссия, занимающаяся расследованием крушения «Боинга», пришла к предварительному выводу, что лайнер был сбит ракетой из зенитной системы «Бук», которую перед этим привезли из России на территорию Украины, контролируемую сепаратистами. Затем «Бук» увезли обратно. Россия эту версию категорически отвергает, возлагая ответственность за крушение самолета на Украину.
Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, в августе 2014 года вернулся в Россию, гражданином которой является.

Флойд Уайзнер об иске против Игоря Гиркина

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