Родственники погибших при крушении MH17 выиграли иск против Игоря Стрелкова о многомиллионных компенсациях

Родственники погибших при крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в Донецкой области выиграли в США судебный иск против Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков.

Коллективный иск 25 родственников погибших был подан в Окружной суд Северного округа Иллинойса. Истцы, которых представляла адвокатская фирма Флойда Уайзнера, утверждали, что Гиркин несет ответственность за гибель пассажиров и экипажа самолета, и требовали компенсацию.

В июле 2014 года, когда произошло крушение рейса MH17 в Донбассе, Гиркин командовал войсками самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В декабре, сообщил Уайзнер нидерландскому изданию ZEMBLA, суд удовлетворил иск. Каждому истцу было присуждено 10 миллионов долларов в качестве моральной компенсации и еще 10 миллионов в качестве компенсации причиненного им ущерба.

Обновление: Игорь Гиркин, комментируя решение суда, заявил: «Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет». «Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый „Боинг“, мне не жалко будет помочь людям», — сказал он в интервью телеканалу «Дождь».