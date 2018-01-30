На станции метро в Тбилиси обрушился потолок. Пострадали 13 человек

В Тбилиси на станции метро «Варкетили» обрушился подвесной потолок. Пострадали, по последним данным, 13 человек.

ვარკეთილის მეტროში ჭერი ჩამოინგრა - პირველი კადრები შემთხვევის ადგილიდან ვარკეთილის მეტროში ჭერი ჩამოინგრა - პირველი კადრები შემთხვევის ადგილიდან Опубликовано Rustavi 2 29 января 2018 г.

На станции «Варкетили» в 2017 году был полностью отремонтирован интерьер.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, посетивший место происшествия, заявил: «Объект был принят в эксплуатации в августе. И думаю, что все уже ясно. Эта конкретная компания [также] проводила работы на станции метро „Ахметели“. Сегодня же мы начнем перепроверять, как проведены работы, чтобы избежать несчастья».