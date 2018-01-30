Министр финансов США: за публикацией «кремлевского списка» последуют новые санкции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что публикация «кремлевского списка», куда вошли более 200 российских чиновников и бизнесменов, приведет к введению новых санкций. Об этом сообщают корреспонденты CNBC и The New York Times.

Мнучин отметил, что к 29 января ведомство должно было подготовить доклад о возможных запретительных мерах, а не сами санкции. Из его слов также следует, что сведения о новых санкциях есть в засекреченной части доклада.