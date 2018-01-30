Министр финансов США: за публикацией «кремлевского списка» последуют новые санкции
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что публикация «кремлевского списка», куда вошли более 200 российских чиновников и бизнесменов, приведет к введению новых санкций. Об этом сообщают корреспонденты CNBC и The New York Times.
Мнучин отметил, что к 29 января ведомство должно было подготовить доклад о возможных запретительных мерах, а не сами санкции. Из его слов также следует, что сведения о новых санкциях есть в засекреченной части доклада.
«Из этого доклада будут следовать новые санкции», — заявил Мнучин (англ. яз.).
30 января Минфин США опубликовал список из 114 российских чиновников и 96 бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в рамках закона, принятого летом 2017 года. Автоматического ввода ограничительных мер документ не предполагает.
Критериями для включения людей в этот список были заявлены близость к президенту Владимиру Путину и влияние на российскую экономику.
В список вошли сотрудники администрации президента, члены правительства, главы ведомств и госкомпаний, а также все российские бизнесмены, состояние которых превышает миллиард долларов. О близких отношениях многих из них с Владимиром Путиным ничего неизвестно.