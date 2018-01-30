Кремль: в списке Минфина «де-факто все названы врагами США»

Meduza
09:15, 30 января 2018
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В Кремле посчитали беспрецедентной публикацию Минфином США списка приближенных к президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Можно также обратить внимание, что де-факто все [фигуранты списка] названы врагами США», — добавил он, ссылаясь на заголовок документа.

Он заметил, что предметно обсуждать список можно будет только после его тщательного анализа. Тогда же станет понятно, будет ли Россия каким-то образом отвечать на публикацию.

Песков также прокомментировал включение своей фамилии в список: «Ну там же фамилии всех». Он добавил, что относится к этому индифферентно.

«Предание публичности такого максимально возможного списка, просто всего и вся, наверное, может потенциально наносить ущерб нашему [России] реноме», — заявил Песков.

Meduza
30 января Минфин США опубликовал список из 114 чиновников и 96 олигархов в рамках закона об антироссийских санкциях. В перечень вошли сотрудники администрации президента, члены правительства, парламентарии, главы ведомств и госкомпаний, а также все россияне, состояние которых превышает миллиард долларов.
Новый список не предполагает автоматического ввода санкций против тех, кто в него попал. Минфин также подготовил секретную часть списка, куда вошли иные физические лица (не чиновники и не крупные бизнесмены) и госкомпании.

«Кремлевский список»

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