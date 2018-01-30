Кремль: в списке Минфина «де-факто все названы врагами США»

В Кремле посчитали беспрецедентной публикацию Минфином США списка приближенных к президенту Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Можно также обратить внимание, что де-факто все [фигуранты списка] названы врагами США», — добавил он, ссылаясь на документа.

Он заметил, что предметно обсуждать список можно будет только после его тщательного анализа. Тогда же станет понятно, будет ли Россия каким-то образом отвечать на публикацию.

Песков также прокомментировал включение своей фамилии в список: «Ну там же фамилии всех». Он добавил, что относится к этому индифферентно.