Актер сериала «Хор» Марк Саллинг найден мертвым. Его судили за детскую порнографию

Актер Марк Саллинг, известный по роли в сериале «Хор» (Glee), найден мертвым в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Саллингу было 35 лет. Официально его смерть не подтверждена.

Таблоид TMZ пишет, что Саллинг мог совершить самоубийство. Его тело было найдено на улице, недалеко от места, где он жил.