Агентство Reuters опубликовало фото с репетиции открытия Олимпиады-2018. МОК запретил ему доступ на церемонию

Yonhap
10:36, 30 января 2018
Надежный источник

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил доступ на церемонию открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане корреспондентам Reuters и отозвал аккредитацию фотографа агентства.

Такое решение было принято после того, как Reuters опубликовало несколько фотографий, сделанных во время репетиции открытия Игр, на которых изображено зажжение олимпийского огня.

Агентство удалило фотографии после протеста со стороны МОК и оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане.

Оргкомитет Зимних игр попросил южнокорейские СМИ также удалить фотографии Reuters, сделанные на репетиции, и воздержаться от публикации подобных снимков.

Организаторы Олимпиады в Пхенчхане указали, что намерены «применять строгие санкции в отношении СМИ и их корреспондентов, не соблюдающих эмбарго на церемонии открытия и закрытия» Игр (англ.яз.).

Yonhap
Репетиция церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане прошла 28 января. Игры будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года. На российском ТВ открытие Олимпиады-2018 покажет «Матч ТВ», а церемонию закрытия — Первый канал. 
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