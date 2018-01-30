Агентство Reuters опубликовало фото с репетиции открытия Олимпиады-2018. МОК запретил ему доступ на церемонию

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил доступ на церемонию открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане корреспондентам Reuters и отозвал аккредитацию фотографа агентства.

Такое решение было принято после того, как Reuters опубликовало несколько фотографий, сделанных во время репетиции открытия Игр, на которых изображено зажжение олимпийского огня.

Агентство удалило фотографии после протеста со стороны МОК и оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане.

Оргкомитет Зимних игр попросил южнокорейские СМИ также удалить фотографии Reuters, сделанные на репетиции, и воздержаться от публикации подобных снимков.