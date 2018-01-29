Замглавы ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку

The Washington Post
19:05, 29 января 2018
Требует подтверждения

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку 29 января, сообщают The Washington Post, NBC News и CNN со ссылкой на источники.

По данным Fox News, Маккейб был уволен. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп не имеет отношения к его отставке.

Fox News, CNN и The Washington Post отмечают, что Трамп и представители Республиканской партии США критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов в расследовании ФБР о вмешательстве России в американские выборы.

The Washington Post ранее писала, что Маккейб планировал выйти на пенсию в марте 2018 года. Однако, как отмечает CNN, с учетом отпуска он имеет право покинуть свой пост раньше. ФБР продолжит платить Маккейбу зарплату до марта, пока он не уйдет на пенсию, сообщает NBC.

Неприязнь Трампа к Маккейбу началась в октябре 2016 года, когда СМИ выяснили, что жена Маккейба, баллотируясь в законодательное собрание штата Вирджиния от Демократической партии [в 2015 году], получила пожертвование в 500 тысяч долларов от [губернатора Вирджинии] Терри Маколиффа, близкого соратника Хиллари Клинтон и что Маккейб, [несмотря на это], курировал расследование против Клинтон (англ. яз.).

The Washington Post
Эндрю Маккейб был близким соратником бывшего директора ФБР Джеймса Коми и как его заместитель имел отношение к расследованиям ФБР о выборах в США в 2016 году: о нарушении Хиллари Клинтон правил служебной переписки в ходе предвыборной кампании и о предполагаемых связях людей из окружения Дональда Трампа с Россией.
После того, как Дональд Трамп уволил Коми в мае 2017 года, Маккейб исполнял его обязанности, пока в августе того же года новым директором ФБР не назначили Кристофера Рэя.
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