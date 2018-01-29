Замглавы ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку 29 января, сообщают The Washington Post, NBC News и CNN со ссылкой на источники.
По данным Fox News, Маккейб был уволен. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп не имеет отношения к его отставке.
Fox News, CNN и The Washington Post отмечают, что Трамп и представители Республиканской партии США критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов в расследовании ФБР о вмешательстве России в американские выборы.
The Washington Post ранее писала, что Маккейб планировал выйти на пенсию в марте 2018 года. Однако, как отмечает CNN, с учетом отпуска он имеет право покинуть свой пост раньше. ФБР продолжит платить Маккейбу зарплату до марта, пока он не уйдет на пенсию, сообщает NBC.
Неприязнь Трампа к Маккейбу началась в октябре 2016 года, когда СМИ выяснили, что жена Маккейба, баллотируясь в законодательное собрание штата Вирджиния от Демократической партии [в 2015 году], получила пожертвование в 500 тысяч долларов от [губернатора Вирджинии] Терри Маколиффа, близкого соратника Хиллари Клинтон и что Маккейб, [несмотря на это], курировал расследование против Клинтон (англ. яз.).