Восточную пуму признали вымершим видом

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США официально объявила восточную пуму вымершим видом «на основании доступной научной и коммерческой информации». Запись об этом, вступающая в силу 22 февраля, появилась в Федеральном регистре США.

Ранее этот подвид семейства кошачьих значился в списке диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.