Восточную пуму признали вымершим видом
Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США официально объявила восточную пуму вымершим видом «на основании доступной научной и коммерческой информации». Запись об этом, вступающая в силу 22 февраля, появилась в Федеральном регистре США.
Ранее этот подвид семейства кошачьих значился в списке диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Согласно доступной информации, в настоящее время не существует ни единого животного подвида восточной пумы. Маловероятно, что популяция восточной пумы могла оставаться незамеченной с момента последнего подтвержденного наблюдения в 1938 году. Таким образом, в соответствии с Законом об исчезающих видах 1973 года мы удаляем данный подвид из Федерального списка животных, находящихся под угрозой исчезновения. (англ.яз.)