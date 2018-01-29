Восточную пуму признали вымершим видом

Федеральный регистр США
10:09, 29 января 2018
Надежный источник

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США официально объявила восточную пуму вымершим видом «на основании доступной научной и коммерческой информации». Запись об этом, вступающая в силу 22 февраля, появилась в Федеральном регистре США.

Ранее этот подвид семейства кошачьих значился в списке диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Согласно доступной информации, в настоящее время не существует ни единого животного подвида восточной пумы. Маловероятно, что популяция восточной пумы могла оставаться незамеченной с момента последнего подтвержденного наблюдения в 1938 году. Таким образом, в соответствии с Законом об исчезающих видах 1973 года мы удаляем данный подвид из Федерального списка животных, находящихся под угрозой исчезновения. (англ.яз.)

Федеральный регистр США
Пумы традиционно обитают в Северной и Южной Америке. В роде этих хищников семейства кошачьих объединены два существующих вида и несколько вымерших.
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