В селе на Камчатке сотрудница банка украла 6,7 миллиона рублей и зарыла в снег. Два миллиона пока не нашли

Камчатка-Информ
14:24, 29 января 2018
Надежный источник

В селе Манилы Камчатского края сотрудница отделения Сбербанка украла 6,7 миллиона рублей. Похищенные средства она спрятала в стеклянные литровые банки и зарыла на территории села.

Об исчезновении денег из отделения банка стало известно 9 января. По данным «Камчатка-Информ», из отделения были похищены все имевшиеся наличные.

29 января ГУ МВД по Камчатскому краю объявило, что кражу удалось раскрыть. В хищении денег призналась сотрудница банка. В течение нескольких лет, как установила полиция, она брала из банка небольшие суммы и тратила по своему усмотрению. Когда же стало понятно, что ей грозит разоблачение, она имитировала кражу.

Сотрудница банка призналась в краже и показала места, где спрятала похищенные деньги. В тайниках полиция обнаружила 4,5 миллиона рублей. Где оставшаяся сумма, не уточняется.

В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). С нее взята подписка о невыезде.

Подозреваемая, сообщает «Камчатка-Информ», была единственной сотрудницей отделения банка в селе Манилы. Из-за произошедшего жители Манил с начала января не могут воспользоваться услугами банка.

«Конечно же, нас потрясло это событие. Не каждый день в Манилах такие суммы воруют. Слава богу, что преступление раскрыто, а то ведь под подозрением, можно сказать, был каждый житель маленького села», — отметил один из чиновников местной администрации.

Камчатка-Информ
Село Манилы находится в 1340 километрах от Петропавловска-Камчатского. Почти круглый год с селом, где проживают около 770 человек, есть только воздушное сообщение.
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