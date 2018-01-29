В селе на Камчатке сотрудница банка украла 6,7 миллиона рублей и зарыла в снег. Два миллиона пока не нашли

В селе Манилы Камчатского края сотрудница отделения Сбербанка украла 6,7 миллиона рублей. Похищенные средства она спрятала в стеклянные литровые банки и зарыла на территории села.

Об исчезновении денег из отделения банка стало известно 9 января. По данным «Камчатка-Информ», из отделения были похищены все имевшиеся наличные.

29 января ГУ МВД по Камчатскому краю объявило, что кражу удалось раскрыть. В хищении денег призналась сотрудница банка. В течение нескольких лет, как установила полиция, она брала из банка небольшие суммы и тратила по своему усмотрению. Когда же стало понятно, что ей грозит разоблачение, она имитировала кражу.

Сотрудница банка призналась в краже и показала места, где спрятала похищенные деньги. В тайниках полиция обнаружила 4,5 миллиона рублей. Где оставшаяся сумма, не уточняется.

В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). С нее взята подписка о невыезде.

Подозреваемая, сообщает «Камчатка-Информ», была единственной сотрудницей отделения банка в селе Манилы. Из-за произошедшего жители Манил с начала января не могут воспользоваться услугами банка.