В России возобновилась естественная убыль населения

Естественная убыль населения России по итогам 2017 года составила 134 тысячи человек. Годом ранее в России был зафиксирован прирост населения на 5400 человек. Такие данные приводятся в отчете на сайте Росстата.

Уровень рождаемости в стране упал до минимума за последние 10 лет. В 2017 году в России родились 1,69 миллиона младенцев, что на 203 тысячи меньше, чем годом ранее. Меньшее число новорожденных было зафиксировано в 2007 году — 1,61 миллиона детей.

При этом уровень смертности также снизился. В 2017 году в России умерли 1,8 миллиона человек, что примерно на 64 тысячи меньше, чем в 2016 году.