В Пскове сожгли машину координатора штаба Ксении Собчак

РИА Новости
10:41, 29 января 2018
Надежный источник

В Пскове подожгли автомобиль Citroen, на котором ездил координатор областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков.

Как сообщили представители ГУ МВД по региону, информация о горящей машине Citroen C5 поступила около 05:00 мск 28 января. Полиция начала проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, сообщает «Интерфакс», причиной пожара стало «занесение постороннего источника огня».

Широбоков, в свою очередь, также уверен в том, что его машину подожгли. Автомобиль, сообщил он, несколько дней назад прошел полное техническое обслуживание.

«Поджог, однозначно», — сказал Широбоков, предположив, что таким образом кто-то пытался помешать работе штаба.

В Пскове сожгли машину местного координатора Собчак Виктора Широбокова
Ксения Собчак
Виктор Широбоков — ответственный секретарь регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Псковской области. Областной штаб Собчак он возглавил в декабре.
Ксения Собчак выставила свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в России 18 марта.

Собчак-2018

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