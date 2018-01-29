В Пскове сожгли машину координатора штаба Ксении Собчак

В Пскове подожгли автомобиль Citroen, на котором ездил координатор областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков.

Как сообщили представители ГУ МВД по региону, информация о горящей машине Citroen C5 поступила около 05:00 мск 28 января. Полиция начала проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, сообщает «Интерфакс», причиной пожара стало «занесение постороннего источника огня».

Широбоков, в свою очередь, также уверен в том, что его машину подожгли. Автомобиль, сообщил он, несколько дней назад прошел полное техническое обслуживание.

«Поджог, однозначно», — сказал Широбоков, предположив, что таким образом кто-то пытался помешать работе штаба.