В Пскове сожгли машину координатора штаба Ксении Собчак
В Пскове подожгли автомобиль Citroen, на котором ездил координатор областного предвыборного штаба Ксении Собчак Виктор Широбоков.
Как сообщили представители ГУ МВД по региону, информация о горящей машине Citroen C5 поступила около 05:00 мск 28 января. Полиция начала проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, сообщает «Интерфакс», причиной пожара стало «занесение постороннего источника огня».
Широбоков, в свою очередь, также уверен в том, что его машину подожгли. Автомобиль, сообщил он, несколько дней назад прошел полное техническое обслуживание.
«Поджог, однозначно», — сказал Широбоков, предположив, что таким образом кто-то пытался помешать работе штаба.