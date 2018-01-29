Российских паралимпийцев допустят в Пхенчхан только как «нейтральных» спортсменов

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался восстановить в правах российскую сборную накануне зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Участвовать в Играх смогут только отдельные российские спортсмены, которые пройдут допуска. Они будут выступать как «нейтральные паралимпийские спортсмены». Этим критериям отвечают от 30 до 35 российских спортсменов в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках.

Поводом для решения стало то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) так и не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Помимо этого, как рассказали в комитете, Россия так и не ответила на выводы расследования о систематическом употреблении допинга.

Российским паралимпийцам и болельщикам будет запрещено использовать в Пхенчхане российские флаги.