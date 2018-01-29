Государственные органы заплатили 14 миллиардов рублей за работу, которую обязаны выполнять сами

Счетная палата выяснила, что российские государственные органы потратили 14,3 миллиарда рублей на закупку работ и услуг, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств. Госорганы покупали эти услуги у подведомственных организаций или у частных фирм.

По данным Счетной палаты, в 2015-2016 годах и первой половине 2017 года российские госорганы провели 1542 закупки работ и услуг по передаче своих полномочий, потратив на это 8,6 миллиарда рублей. Кроме того, госорганы передали подведомственным учреждениям госзадания, объем субсидий по которым превысил 5,7 миллиарда рублей.

Самое большое количество случаев передачи полномочий было обнаружено в Минпромторге и Минэнерго. По данным Счетной палаты, иногда эти министерства закупали услуги у заинтересованных компаний, что создавало конфликт интересов.

Практика передачи полномочий, по мнению Счетной палаты, создает риски коррупции, двойного расходования бюджетных средств и влияния частных организаций на государственную политику.

Результаты проверки Счетная палата отправила в том числе в Генпрокуратуру.