Членов экипажа пропавшего судна «Восток» признали погибшими

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена, так как нет надежды найти членов экипажа живыми, объявили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Дальнейшие поиски, сообщил представитель центра, будут осуществляться проходящими судами.

В ходе поисковой операции, продолжавшейся пять дней, с воды и с воздуха было обследовано около 40 тысяч квадратных километров акватории. Найти удалось несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.