Членов экипажа пропавшего судна «Восток» признали погибшими

ТАСС
12:42, 29 января 2018
Надежный источник

Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена, так как нет надежды найти членов экипажа живыми, объявили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

Дальнейшие поиски, сообщил представитель центра, будут осуществляться проходящими судами.

В ходе поисковой операции, продолжавшейся пять дней, с воды и с воздуха было обследовано около 40 тысяч квадратных километров акватории. Найти удалось несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.

«Сегодня в 20:00 местного времени (13:00 мск) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми», — сказал представитель центра.

ТАСС
Рыболовецкое морозильное судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, пропало без вести 25 января. Судно перестало выходить на связь, а затем был получен сигнал аварийного буя (срабатывает, в том числе, при затоплении).
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