Членов экипажа пропавшего судна «Восток» признали погибшими
Активная фаза поисков судна «Восток», пропавшего в Японском море, прекращена, так как нет надежды найти членов экипажа живыми, объявили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.
Дальнейшие поиски, сообщил представитель центра, будут осуществляться проходящими судами.
В ходе поисковой операции, продолжавшейся пять дней, с воды и с воздуха было обследовано около 40 тысяч квадратных километров акватории. Найти удалось несколько предметов с пропавшего судна и два спасательных плота без людей.
«Сегодня в 20:00 местного времени (13:00 мск) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми», — сказал представитель центра.