«Я был такой же как вы 30 лет назад». Жириновский вышел к протестующим в Москве
Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский встретился с участниками акции в поддержку «Забастовки избирателей» в Москве. Лидер ЛДПР поговорил с несколькими протестующими на Тверской улице.
«Я был такой же как вы 30 лет назад. Трижды меня задерживали на Пушкинской площади», — заявил Жириновский. В ответ, как передает корреспондент «Медузы», ему предложили снять свою кандидатуру с выборов президента.
28 января в Москве и других российских городах проходят акции, призывающие к забастовке на выборах президента в марте. Организатора акций Алексея Навального задержали, когда он вышел на Тверскую улицу в Москве.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге протестующих практически не задерживали. Основные задержания по стране прошли в Череповце, Уфе, Кемерово и Томске. Всего, по данным «ОВД-Инфо», задержали 185 человек.