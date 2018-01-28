«Я был такой же как вы 30 лет назад». Жириновский вышел к протестующим в Москве

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский встретился с участниками акции в поддержку «Забастовки избирателей» в Москве. Лидер ЛДПР поговорил с несколькими протестующими на Тверской улице.

«Я был такой же как вы 30 лет назад. Трижды меня задерживали на Пушкинской площади», — заявил Жириновский. В ответ, как передает корреспондент «Медузы», ему предложили снять свою кандидатуру с выборов президента.