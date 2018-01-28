В Москве задержан Алексей Навальный

Навальный LIVE
11:35, 28 января 2018
Надежный источник

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей». Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо».

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.

В полиции «Интерфаксу» сообщили, что против Навального составлен протокол по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2). За повторное нарушение Навальному грозит арест на срок до 30 суток.

Ранее на акциях «Забастовка избирателей» по всей России 28 января задержали около 90 человек. До задержания Навального в Москве полиция не задерживала других активистов на Тверской улице.
Утром полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией Навального. Там вскрыли входную дверь под предлогом поступившего звонка о якобы заложенной бомбе.

«Забастовка избирателей»

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Навальный задержан на акции в Москве. Фотография

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