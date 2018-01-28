В Москве задержан Алексей Навальный

Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей». Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его «отбивать [у полиции] не надо».

Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе сторонников по обочине Тверской улицы.

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

В полиции «Интерфаксу» сообщили, что против Навального составлен протокол по статье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2). За повторное нарушение Навальному грозит арест на срок до 30 суток.