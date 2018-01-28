Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Aftonbladet
10:43, 28 января 2018
Надежный источник

В Швеции умер основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад, сообщили в пресс-службе компании. Предпринимателю был 91 год, он умер 27 января в своем доме в Смоланде.

Lars Pehrson / Scanpix / LETA

«Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», — заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин (швед. яз.).

Aftonbladet
Кампрад основал IKEA в 17 лет. Название компании — это его инициалы, а также первые буквы названий местечек, где он вырос (Элмтарид и Агуннарюд). Кампрад был в составе совета директоров IKEA до 2013 года, его сыновья занимают руководящие посты в компании.
IKEA работает в 49 странах, где открыты 411 магазинов. Состояние Кампрада и его семьи оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Каким был Ингвар Кампрад

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Триумфальная площадь в Москве перед акцией Навального. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме