Президент УЕФА заявил о возможном запрете игры головой в детских командах 

УЕФА может запретить игру головой в детских футбольных командах, если будет доказано, что удары головой приводят к повреждениям мозга, которые повышают риск развития слабоумия в зрелом возрасте. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отвечая на вопрос, может ли УЕФА ввести такой запрет, президент организации Александер Чеферин заявил: «Конечно, мы должны относиться к этому серьезно. Если будет точно установлено, что существует вред, особенно для детей, нам придется принять суровые меры».