Президент УЕФА заявил о возможном запрете игры головой в детских командах 

The Daily Telegraph
09:17, 28 января 2018
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УЕФА может запретить игру головой в детских футбольных командах, если будет доказано, что удары головой приводят к повреждениям мозга, которые повышают риск развития слабоумия в зрелом возрасте. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отвечая на вопрос, может ли УЕФА ввести такой запрет, президент организации Александер Чеферин заявил: «Конечно, мы должны относиться к этому серьезно. Если будет точно установлено, что существует вред, особенно для детей, нам придется принять суровые меры».

«Если посмотреть на другие виды спорта, становится страшно от того, что может случиться — в боксе или даже ММА. Это проблема для многих видов спорта, включая футбол», — сказал президент УЕФА (англ. яз.).

The Daily Telegraph
УЕФА в начале 2017 года начал исследование, которое должно показать, влияют ли удары головой в футболе к долговременным повреждениям мозга.
В США с 2016 года запретили удары головой в командах, за которые выступают дети до 11 лет.
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