Полиция пришла в московский офис Фонда борьбы с коррупцией. Дверь вскрыли болгаркой

Обновление. По подозрению в «минировании» офиса ФБК полиция задержала ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала «Навальный LIVE».

Полицейские пришли в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Полиция и эшники прорвались в ФБК! Но трансляция не останавливается, поддерживайте нас и распространяйте эфир: #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/CommiHldhz — Навальный LIVE (@navalnylive) January 28, 2018

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию «Забастовка избирателей», чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента. Следить за акциями в российских городах можно в онлайне «Медузы».