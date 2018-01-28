Полиция пришла в московский офис Фонда борьбы с коррупцией. Дверь вскрыли болгаркой

Навальный LIVE
06:47, 28 января 2018
Надежный источник
Обновление. По подозрению в «минировании» офиса ФБК полиция задержала ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала «Навальный LIVE».

Полицейские пришли в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию «Забастовка избирателей», чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента. Следить за акциями в российских городах можно в онлайне «Медузы».

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