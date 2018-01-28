Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола

Полиция вечером 28 января отпустила оппозиционера Алексея Навального, задержанного днем на акции в поддержку бойкота выборов. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, его отпустили без составления протокола, но с обязательством о явке в отделение полиции.

Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые. — Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

Ранее в полиции говорили, что на Навального будет составлен протокол об административном нарушении по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).