Алексея Навального отпустили из полиции без составления протокола

Интерфакс
20:27, 28 января 2018
Надежный источник

Полиция вечером 28 января отпустила оппозиционера Алексея Навального, задержанного днем на акции в поддержку бойкота выборов. По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, его отпустили без составления протокола, но с обязательством о явке в отделение полиции.

Ранее в полиции говорили, что на Навального будет составлен протокол об административном нарушении по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).

«Протокол так и не составили. С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой», — сказала адвокат.

Интерфакс
Алексея Навального задержали почти сразу после того, как он вышел на Тверскую улицу. При этом полиция старалась не задерживать его сторонников, несмотря на то, что акция была не согласована с властями Москвы.
Акции в поддержку бойкота выборов прошли 28 января в десятках городов России от Владивостока до Калининграда. По данным «ОВД-Инфо», в целом по стране было задержано более 250 человек.

Подробнее об акции 28 января

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