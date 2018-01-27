В Петербурге антифашиста арестовали за участие в террористическом сообществе. По его словам, после задержания его пытали в лесу

Медиазона
06:45, 27 января 2018
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Антифашист Виктор Филинков, подозреваемый по статье «участие в террористическом сообществе», рассказал членам ОНК Санкт-Петербурга о пытках после задержания сотрудниками ФСБ.

Правозащитники, посетившие Филинкова в СИЗО, сообщили, что на его теле есть многочисленные следы ожогов от электрошока и гематомы.

По словам активиста, повреждения ему нанесли сотрудники ФСБ, которые после задержания увезли его в лесополосу и удерживали в машине несколько часов, требуя дать признательные показания и выучить их точные формулировки.

Затем сотрудники ФСБ потребовали от него не отказываться от данных показаний на суде, угрожая помещением в СИЗО «с туберкулезными больными». Единственными репликами людей в масках были фразы «не дергайся» и «чего ты орешь».

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Антифашист Виктор Филинков пропал 24 января по дороге в петербургский аэропорт Пулково, откуда он собирался вылететь в Киев. Оказалось, что он был задержан ФСБ.
25 января суд арестовал его по статье «участие в террористическом сообществе» (часть 2. статьи 205.4 УК РФ). В сообщении пресс-службы петербургских судов сказано, что он дал признательные показания.
Как рассказал «Фонтанке» адвокат Виктор Черкасов, Филинкова заставляли признаться в участии в «террористической организации „Сеть“» и «петербургском подразделении под названием „Марсово поле“».
В Петербурге на неделе прошли обыски дома у нескольких антифашистов и анархистов. После обыска пропал активист по имени Игорь Шишкин.
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