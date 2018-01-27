В Петербурге антифашиста арестовали за участие в террористическом сообществе. По его словам, после задержания его пытали в лесу
Антифашист Виктор Филинков, подозреваемый по статье «участие в террористическом сообществе», рассказал членам ОНК Санкт-Петербурга о пытках после задержания сотрудниками ФСБ.
Правозащитники, посетившие Филинкова в СИЗО, сообщили, что на его теле есть многочисленные следы ожогов от электрошока и гематомы.
По словам активиста, повреждения ему нанесли сотрудники ФСБ, которые после задержания увезли его в лесополосу и удерживали в машине несколько часов, требуя дать признательные показания и выучить их точные формулировки.
Затем сотрудники ФСБ потребовали от него не отказываться от данных показаний на суде, угрожая помещением в СИЗО «с туберкулезными больными». Единственными репликами людей в масках были фразы «не дергайся» и «чего ты орешь».