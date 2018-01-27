В Чечне открылся горнолыжный курорт «Ведучи»
В Итум-Калинском районе Чечни 26 января открылся горнолыжный курорт «Ведучи». На церемонии открытия присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Сейчас на курорте открыта километровая трасса для начинающих, 800-метровая кресельная канатная дорога и сервисный центр с пунктом проката, пишет ТАСС.
Полностью курорт планируется достроить в 2025 году.
К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников. Согласно госпрограмме «Развитие Северо- Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей.