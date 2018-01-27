В Чечне открылся горнолыжный курорт «Ведучи»

Сейчас на курорте открыта километровая трасса для начинающих, 800-метровая кресельная канатная дорога и сервисный центр с пунктом проката, пишет ТАСС.

К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников. Согласно госпрограмме «Развитие Северо- Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей.

Рамзан Кадыров объявил о строительстве горнолыжного курорта «Ведучи» в 2010 году. Он входит в структуру «Курортов Северного Кавказа» наряду с курортами «Эльбрус» и «Архыз». Планируется, что по окончании строительства курорт сможет принимать до 4800 человек в день.