Умер журналист, бывший депутат Госдумы Борис Резник

Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда», работающий на добровольных началах. Фондом «Надежда» было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей.