Умер журналист, бывший депутат Госдумы Борис Резник
14:35, 27 января 2018
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Умер журналист, бывший депутат Госдумы Борис Резник. Ему было 77 лет.
Много лет Борис Львович возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда», работающий на добровольных началах. Фондом «Надежда» было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей.
Борис Резник работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Известия». С 1999-го по 2016 год он был депутатом Госдумы, где, в частности, стал одним из семи человек, которые проголосовали в третьем чтении против закона о запрете усыновления российских детей американцами («закона Димы Яковлева»).
В 2016 году Резник проиграл праймериз «Единой России» и пытался пойти на выборы от «Партии роста», но не был зарегистрирован.
В 2008 году Борис Резник обвинял в связях с преступностью высокопоставленных сотрудников СК по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и Константина Лысенко. В 2010 году они были уволены.