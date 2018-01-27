При теракте в Кабуле погибли более 90 человек, 150 пострадали
В столице Афганистана Кабуле 27 января произошел взрыв, устроенный террористом-смертником.
В результате погибли по меньшей мере 95 человек, 158 ранены. Ранее сообщалось о 63 погибших.
Взрыв произошел в районе, где расположены правительственные здания и офисы международных организаций; проход туда ограничен. Террорист въехал туда на машине «скорой помощи».
Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан»
В Афганистане регулярно происходят теракты, жертвами которых становятся десятки и сотни человек. Чаще всего ответственность за них берут боевики движения «Талибан» или «Исламского государства» (обе организации признаны властями РФ террористическими), которые контролируют некоторые районы страны.
20 января боевики «Талибана» совершили нападение на отель Intercontinental в Кабуле. В результате погибли 18 человек.