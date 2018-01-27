При теракте в Кабуле погибли более 90 человек, 150 пострадали

В столице Афганистана Кабуле 27 января произошел взрыв, устроенный террористом-смертником.

В результате погибли по меньшей мере 95 человек, 158 ранены. Ранее сообщалось о 63 погибших.

Взрыв произошел в районе, где расположены правительственные здания и офисы международных организаций; проход туда ограничен. Террорист въехал туда на машине «скорой помощи».

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан»