В Сочи медсестры вывезли пациента из больницы и бросили на улице. Возбуждено уголовное дело

Обновление: СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Следственный комитет РФ проводит проверку сообщений о том, что в Сочи медсестры одной из больниц вывезли пациента на кресле-каталке на улицу и оставили лежать возле гаражей. Очевидцы вызвали полицию и бригаду скорой помощи, которая вернула пациента в больницу.

Ход проверки, как сообщается, лично контролирует глава СК Александр Бастрыкин. Собственную проверку также проводит Росздравнадзор.

В управлении здравоохранения администрации Сочи заявили, что пациент, поступивший в городскую больницу № 4, находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Он якобы попросил медсестер отпустить его из больницы, заявив, что на улице его ждет друг. По итогам служебной проверки, сообщили в городской администрации, принято решение об увольнении медсестер.

В заявлении городского управления здравоохранения утверждалось, что медсестры оставили пациента на улице в кресле-каталке. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что они бросили пациента, а кресло-каталку забрали.