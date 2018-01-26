Москвичу вручили в обменнике два миллиона фальшивых евро за 138 миллионов рублей

В Москве мошенники обменяли жителю столицы 138 миллионов рублей на два миллиона фальшивых евро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Инцидент произошел 13 декабря в обменном пункте на Верхней Радищевской улице. Мужчина, работающий менеджером («РИА Новости» не уточняет место работы), пришел туда обменять 138 миллионов 600 тысяч рублей на евро. Взамен он получил четыре тысячи настоящих евро и два миллиона фальшивых.

Москвич обратился в полицию в тот же день. Полученную от него информацию проверяли больше месяца, после чего 25 января возбудили уголовное дело.