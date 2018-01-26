Михаил Зыгарь запустил онлайн-игру об истории СССР. В ней можно будет поиграть за Бухарина или Ахматову

Михаил Зыгарь
11:53, 26 января 2018
Надежный источник

Студия «История будущего», создавшая проект «1917. Свободная история», запустила его продолжение — онлайн-игру «Карта истории». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор проекта, журналист Михаил Зыгарь.

Как сказано на сайте «Карты истории», игра будет продолжаться год. Она разделена на серии, каждая из которых охватывает определенный промежуток времени от 1917 года до распада СССР. Создатели игры обещают публиковать новую серию каждую неделю. Вместе с ней будет публиковаться инфографика, «которая расскажет, как на самом деле жили люди в каждое из десятилетий советской истории», сообщил Зыгарь.

Создатели проекта отмечают, что «Карта истории» создана на основе достоверных источников. Список источников будет указан в игре.

В течение ближайшего года мы будем предлагать вам почувствовать себя другими людьми: разными историческими персонажами. Посмотреть на историю СССР глазами жертв, глазами палачей, кинозвезд и крестьян, искренних коммунистов и отчаявшихся эмигрантов <…> Кому-то идея почувствовать себя Горьким, Бухариным, Королевым, Ягодой, Эйзенштейном, Ахматовой может показаться недопустимой или оскорбительной — но мы надеемся, что наш эксперимент будет полезен для многих.

Михаил Зыгарь
Студия «История будущего» заявила о запуске «Карты истории» 19 января. Некоторые российские СМИ (например, РБК и The Village) со ссылкой на сообщение компании написали о запуске проекта в тот же день.
Проект «1917. Свободная история» был посвящен революциям в России и охватывал промежуток времени с ноября 1916 по январь 1918 года. На сайте проекта публиковались записи современников в виде ленты из социальной сети. Автором идеи и главным редактором проекта был Михаил Зыгарь.
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