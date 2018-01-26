Михаил Зыгарь запустил онлайн-игру об истории СССР. В ней можно будет поиграть за Бухарина или Ахматову

Студия «История будущего», создавшая проект «1917. Свободная история», запустила его продолжение — онлайн-игру «Карта истории». Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор проекта, журналист Михаил Зыгарь.

Как сказано на сайте «Карты истории», игра будет продолжаться год. Она разделена на серии, каждая из которых охватывает определенный промежуток времени от 1917 года до распада СССР. Создатели игры обещают публиковать новую серию каждую неделю. Вместе с ней будет публиковаться инфографика, «которая расскажет, как на самом деле жили люди в каждое из десятилетий советской истории», сообщил Зыгарь.

Создатели проекта отмечают, что «Карта истории» создана на основе достоверных источников. Список источников будет указан в игре.