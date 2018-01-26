Кинотеатр «Пионер» снял с показа фильм «Смерть Сталина»

Кинотеатр "Пионер"
18:36, 26 января 2018
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Московский кинотеатр «Пионер» с 27 января «по независящим от него причинам» прекратит показы фильма «Смерть Сталина». Сообщение об этом опубликовано на странице кинотеатра в фейсбуке.

Зрителям вернут деньги за билеты, сказано в сообщении.

По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации.

Кинотеатр "Пионер"
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры картины в России.
Единственным кинотеатром, который с 25 января начал показывать «Смерть Сталина», стал московский «Пионер». Представитель кинотеатра заявил, что в реестре Минкульта прокатное удостоверение еще продолжает действовать, а значит, «Пионер» не нарушает закон. «Смерть Сталина» должна была идти в кинотеатре до 3 февраля.
Минкульт пообещал наказать «Пионер»: по закону за показ фильма без прокатного удостоверения кинотеатру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Днем 26 января в «Пионер» пришел наряд полиции. Полицейские заявили, что пришли «посмотреть фильм», но не уточнили, какой именно.

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