Кинотеатр «Пионер» снял с показа фильм «Смерть Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер» с 27 января «по независящим от него причинам» прекратит показы фильма «Смерть Сталина». Сообщение об этом опубликовано на странице кинотеатра в фейсбуке.

Зрителям вернут деньги за билеты, сказано в сообщении.