Кинотеатр «Пионер» снял с показа фильм «Смерть Сталина»
Московский кинотеатр «Пионер» с 27 января «по независящим от него причинам» прекратит показы фильма «Смерть Сталина». Сообщение об этом опубликовано на странице кинотеатра в фейсбуке.
Зрителям вернут деньги за билеты, сказано в сообщении.
По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации.
Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры картины в России.
Единственным кинотеатром, который с 25 января начал показывать «Смерть Сталина», стал московский «Пионер». Представитель кинотеатра заявил, что в реестре Минкульта прокатное удостоверение еще продолжает действовать, а значит, «Пионер» не нарушает закон. «Смерть Сталина» должна была идти в кинотеатре до 3 февраля.
Минкульт пообещал наказать «Пионер»: по закону за показ фильма без прокатного удостоверения кинотеатру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Днем 26 января в «Пионер» пришел наряд полиции. Полицейские заявили, что пришли «посмотреть фильм», но не уточнили, какой именно.