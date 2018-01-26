Информацию об атаках российских хакеров США получили от голландской разведки

Американские спецслужбы узнали о готовящихся атаках со стороны группировки российских хакеров Cozy Bear от голландцев. Об этом говорится в совместном расследовании голландских журналистов из газеты Volkskrant и телепередачи Nieuwsuur.

По информации, полученной от неназванных американских и голландских источников, Службе разведки и безопасности Нидерландов удалось взломать компьютерную сеть московского университета, из помещения которого работали хакеры. Что это за вуз, не уточняется, но здание, где работали хакеры, как утверждается, находится поблизости с Красной площадью.

Голландцы получили доступ в том числе к камерам наблюдения в этом помещении, что позволило им сопоставить лица хакеров с каталогом уже раскрытых российских разведчиков. Таким образом была установлена связь группировки со Службой внешней разведки России.

Благодаря информации от голландцев американцам удалось отразить атаки хакеров на системы правительства США, в частности, на серверы Госдепартамента. В общей сложности голландская разведка следила за российскими хакерами от одного до двух с половиной лет. Затем хакеры сменили систему защиты.