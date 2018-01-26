Фейсбук перестал советовать пользователям антивирус «Лаборатории Касперского»

Фейсбук отказался от услуг «Лаборатории Касперского» для проверки компьютеров пользователей на вирусы. Об этом представители соцсети отчитались перед Конгрессом США 25 января.

Антивирус был удален из списка рекомендуемых еще в октябре 2017 года. Сколько пользователей фейсбука установили его на свои компьютеры, в компании выяснить не смогли.