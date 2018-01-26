Фейсбук перестал советовать пользователям антивирус «Лаборатории Касперского»

Reuters
07:40, 26 января 2018
Надежный источник

Фейсбук отказался от услуг «Лаборатории Касперского» для проверки компьютеров пользователей на вирусы. Об этом представители соцсети отчитались перед Конгрессом США 25 января.

Антивирус был удален из списка рекомендуемых еще в октябре 2017 года. Сколько пользователей фейсбука установили его на свои компьютеры, в компании выяснить не смогли.

Страница фейсбука для проверки компьютера на вирусы
Kaspersky Lab.

«В октябре 2017 года мы убрали антивирус „Лаборатории Касперского“ из списка программного обеспечения, которое мы предлагаем пользователям», — заявила Facebook (англ. яз.).

Reuters
Антивирус «Лаборатории Касперского» был одним из вариантов для проверки компьютеров пользователей фейсбука, если социальная сеть обнаружила следы активности вредоносных программ.
В 2017 году американское правительство запретило госорганам использовать этот антивирус из-за возможных связей «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. В самой компании это отрицают.

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