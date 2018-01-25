В Японском море пропало рыболовное судно «Восток». На борту находился 21 человек

Интерфакс
05:57, 25 января 2018
Надежный источник

У берегов Приморья в Японском море пропало рыболовное судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в МЧС, утром 25 января на судне, находящемся примерно в 200 километрах южнее мыса Гамова, произошло срабатывание аварийного радиобуя. Попытки выйти на связь с «Востоком» не принесли результата.

В район ЧП направлен корабль береговой охраны и два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Во время поисков были обнаружены два спасательных жилета и бытовой мусор.

Судно «Восток» приписано к сахалинскому порту Невельск. Оно следовало из порта Донгхэ в Южной Корее на Сахалин в порт Холмск. Все члены экипажа «Востока» — россияне. Судовладельцем является компания «ДВ-флот».
По факту потери связи с судном Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По мнению источника «Интерфакса» в международных службах морского поиска и спасения, судно могло затонуть из-за сильного шторма в Японском море, и экипаж вряд ли успел воспользоваться спасательным плотом.
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