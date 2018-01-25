В Японском море пропало рыболовное судно «Восток». На борту находился 21 человек

У берегов Приморья в Японском море пропало рыболовное судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в МЧС, утром 25 января на судне, находящемся примерно в 200 километрах южнее мыса Гамова, произошло срабатывание аварийного радиобуя. Попытки выйти на связь с «Востоком» не принесли результата.

В район ЧП направлен корабль береговой охраны и два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ. Во время поисков были обнаружены два спасательных жилета и бытовой мусор.