В Подмосковье алтарник погиб под поездом, спасая бездомного

храма Всемилостивого Спаса в Митино, историк Георгий Великанов погиб, спасая бездомного на железнодорожной платформе.

«Он стал спасать упавшего с железнодорожной платформы бомжика… и спас его! Но не смог помочь себе… попал под поезд», — написал прихожанин храма Всемилостивого Спаса в Митино Алексей Юлин.

Великанов был первым пресс-секретарем православной службы «Милосердие». Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ епископ Пантелеимон, возглавляющий «Милосердие», выразил соболезнования в связи с гибелью Великанова.

«Погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия», — сказал епископ Пантелеимон.

По имеющимся данным, Георгий Великанов погиб в ночь на 25 января на платформе Красногорская.