В Подмосковье алтарник погиб под поездом, спасая бездомного
Алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митино, историк Георгий Великанов погиб, спасая бездомного на железнодорожной платформе.
«Он стал спасать упавшего с железнодорожной платформы бомжика… и спас его! Но не смог помочь себе… попал под поезд», — написал прихожанин храма Всемилостивого Спаса в Митино Алексей Юлин.
Опубликовано Алексеем Юлиным 24 января 2018 г.
Великанов был первым пресс-секретарем православной службы «Милосердие». Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности РПЦ епископ Пантелеимон, возглавляющий «Милосердие», выразил соболезнования в связи с гибелью Великанова.
«Погиб смертью праведника, спасая бездомного на железнодорожной платформе. Георгий был глубоким, светлым, добрым человеком, который интересовался и вопросами богословия, и непосредственно участвовал в делах благотворительности и милосердия», — сказал епископ Пантелеимон.
По имеющимся данным, Георгий Великанов погиб в ночь на 25 января на платформе Красногорская.