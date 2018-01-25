Умерла певица и актриса Людмила Сенчина

Утром 25 января в Санкт-Петербурге умерла народная артистка России Людмила Сенчина. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее продюсер Владимир Андреев.

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8.30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась на Украине. После окончания школы она переехала в Ленинград, где в 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории.

В 1970 году после окончании училища Сенчина была приглашена в ленинградский Театр музыкальной комедии. Широкую известность певица получила, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

Сенчина снялась в фильмах «Волшебная сила», «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Голубые города». Является лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады (1973), победителем конкурса «Золотая Лира» в Братиславе (1974), лауреатом конкурса «Сопот-1975».

13 декабря 2017 года Людмиле Сенчиной исполнилось 67 лет.