Стрелку Часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. Она была так близка к полуночи только в разгар холодной войны

Перевод стрелок в 2018 году связан, главным образом, с ядерными испытаниями в Северной Корее, противостоянием России и США, а также непредсказуемостью политики Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа, отмечается в журнале.

Стрелку Часов Судного дня, символизирующих угрозу глобальной катастрофы, перевели на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:58:00, сообщает американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков».

Осталось две минуты до полуночи. Время на Часах так сильно приближалось к концу света только в 1953 году, в разгар холодной войны (англ. яз.).

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» был основан в 1945 году учеными Чикагского университета, бывшими участниками . Он посвящен вопросам международных угроз, вызываемых ядерным оружием, изменением климата и новыми технологиями.

Часы Судного дня — проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», начавшийся в 1947 году. Символизирует угрозу атомной войны и глобальной катастрофы. По задумке создателей часов, когда стрелка доберется до полуночи, наступит апокалипсис.

Решение о переводе стрелок Часов Судного дня принимает совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» и авторы издания, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии. В предыдущий раз часы переводили в январе 2017 года — с 23:57:00 на 23:57:30.